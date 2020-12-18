Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı aşkı evlilik yolunda emin adımlarla yürüyor. Bir süre önce Sabancı'nın sevgilisini öptüğü ve sevgilisinin de isteksiz göründüğü fotoğraflar ilişki de sorun olduğu iddiasıyla gündem olsa da aşıklar evlilik için hazırlıklara başladı.

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.

Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.



