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  3. 31 Aralık 2019 16:33

Hadise'den seksi "leopar" paylaşımı

Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla kendinden sürekli söz ettiren şarkıcı Hadise paylaştığı fotoğrafla yine olay yarattı.

Hadise'den seksi leopar paylaşımı
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Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran şarkıcı Hadise, bu sefer de siyah mini elbisesiyle çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Hadise yaptığı bu paylaşımına ise "Tatlı leopar" notunu düştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Instagram’da 10,6 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu “Dolce Gattopardo! (Tatlı Leopar)” notuyla takipçileriyle paylaştı.

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