Hadise'den Serhat Akın'a 1 TL'lik dava

Hadise, eski futbolcu Serhat Akın'ın, "Eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı" sözlerini mahkemeye taşıyor. Şarkıcı, "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın" sözleriyle sert karşılık verdiği Akın'ın "Yanlış anlaşıldıysam affola" özrünü kabul etmedi.

1 TL'LİK DAVA AÇIYOR

Hadise, kadınlara örnek olsun diye eski futbolcuya, 1 TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Açıklamalarından dolayı sosyal medyada tepki çeken Akın, önceki gün Hadise'yle tanışma anında çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" notunu yazdı. Bu hareketi yüzünden takipçileri tarafından eleştirilen eski futbolcuya Instagram'dan, "Haksızsın, sen de kertenkeleye benziyormuşsun" ve "Burnunu çek, Hadise'yi görelim" gibi yüzlerce mesaj geldi.