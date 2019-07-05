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  3. 05 Temmuz 2019 23:58

Haluk Levent hayranlarını kırmadı soyundu !

Sosyal medyada büyük bir üne sahip olan Haluk Levent birçok insanın imdadına yetişiyor. Ünlü şarkıcı Haluk Levent hayranlarının "Soyun" isteğine kayıtsız kalmayarak video paylaştı.

Haluk Levent hayranlarını kırmadı soyundu !
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Yardıma muhtaç birçok insanın imdadına yetişen Haluk Levent’in sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi var.

Twitter’ı aktif kullanan, arada takipçileriyle muhabbet eden Haluk Levent kısa süreli bir tatile çıktı.

Tatil paylaşımına hayranlarından ilginç bir istek geldi. Levent, ‘Soyun’ diyen hayranlarının bu isteğini geri çevirmedi.

"ALIN SOYUNDUM"

Levent, istekte bulunan hayranları için kamera karşısında denize girdi. 

Videoda hiçbir şekilde üstsüz görünmeyen Levent, "Siz istediniz alın soyundum !" notuyla paylaştı.

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