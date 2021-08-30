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Hande Erçel'den yeni hamle: Takipten çıktı

Hande Erçel'den yeni hamle: Takipten çıktı

Meslektaşı Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan rol arkadaşı Sitare Akbaş'ı sildi.

Hande Erçel ile yollarını ayırdıktan sonra yalnızlığı seçen Murat Dalkılıç, gönlünü eski sevgilisinin rol arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırmıştı. Çift, iki hafta önce Etiler'de objektiflere yansımıştı. Erçel'in bu birlikteliğe ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel'den sürpriz hamle geldi. Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

 Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?
Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu. Akbaş ise muhabirlerin, "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümsemek ile yetinmişti. İkili, ardından araçlarına binerek, hızla gözlerden kaybolmuştu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz sene ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti. Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

Etiketler hande erçel aşk takip
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