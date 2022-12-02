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Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu

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Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu sefer de vatandaşın kabusu olan doğalgaz faturaları için yaptığı yorumla gündemde.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu son günlerde kalça dansıyla adından söz ettiriyor. Hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.

İddialı tarzıyla adından söz ettiren Sarıoğlu son yayınında yine hayranlarının dikkatini çekti. Artan doğal gaz faturalarına dair kendince önlem alan spiker güldüren bir yorum yaptı.

Hande Sarıoğlu açıklamasında "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum" dedi.

 

 

Etiketler hande sarıoğlu doğalgaz doğalgaz faturası
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