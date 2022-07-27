Hasan Can Kaya'dan +18'lik İrem Derici esprisi

Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya'nın ''İrem Derici'yi görüntülü arayayım belki soyunur'' sözleri olay oldu. Sosyal medya hesabından Kaya'ya yanıt veren Derici ''Ara dene'' dedi.

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç bir İrem Derici diyaloğu geçti. Seyircileriyle sohbet eden Kaya, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

"İREM DERİCİ'Yİ ARAYAYIM BELKİ SOYUNUR"

Bir erkek seyirci ise soruya "İrem Derici" yanıtını verdi. Aldığı cevap karşısında yorumsuz kalamayan Kaya ise "İrem'i görüntülü arayayım belki soyunur" diyerek seyirciye tiye aldı.

İREM'DEN CEVAP GELDİ

Hasan Can Kaya ve seyircisinin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programdaki diyaloğu izleyen Derici ise Twitter hesabından ünlü komedyen Hasan Can Kaya'ya esprili bir cevap vererek "Ara dene karşim" dedi.