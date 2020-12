Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki projesi belli oldu

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerindeki programı Konuşanlar kısa sürede büyük başarı yakalayınca herkesin dikkatini çekmişti. YouTube'da 1.7 milyon takipçisi bulunan kanalın videoları her hafta trend listesine girmeyi başarıyor.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu Exxen için hazırlaklarını sürdüren Acun Ilıcalı, Konuşanlar'ın mimarı Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer ettiğini açıklamıştı. Herkes Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını Exxen'de yapacağını düşünürken bomba sonra patladı.



Hasan Can Kaya Exxen'de dizi yapacak

Konuşanlar isimli youtube kanalıyla 1.7 milyon aboneye ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın tanıtımını yılbaşı gecesi yapacağı Exxen için dizi çekmeye hazırlanıyor. Projenin adı henüz netleşmedi.

Senaryo çalışmaları devam eden diziyi ise Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San yönetecek. Bir yandan da cast çalışmaları devam eden internet dizisinde kimlerin rol alacağı merak konusu oldu.

Exxen'de ayrıca Şeref Bey, Sihirli Annem, Bu Benim Masalım, Dadı ve Hükümsüz gibi diziler de seyirciyle buluşacak.



Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi, ancak aslen Malatyalı'dır. Konuşanlar olarak bilinen ve Youtube üzerinden yayımlanan stand up programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaristleri arasında yer aldı. Sayısız senaryo kaleme alan Kaya, uzun süre önce belirlediği Konuşanlar konseptini hayata geçirdi ve büyük beğeni topladı.

İlk okul yıllarından itibaren espritüel yapısı ile dikkat çeken Hasan Can Kaya, bu nedenle kariyerine tiyatro alanında devam etmek istedi. Kendine ait hikayeleri, senaryoları olan isim, sektördeki olumsuz koşullar nedeniyle senaristliğe bir süre ara verdi. Ardından 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryo ekibinde bulundu. Buradaki arkadaşlarının da desteği ile stand up dünyasında adım attı. İlk olarak Beşiktaş'ta sahne alan Kaya, zaman ilerledikçe olumlu geri dönüşler neticesinde ''Konuşanlar'' stand up konsteptini uyguladı. Youtube'da yayımladığı Konuşanlar programı kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir?

Sultan San, son olarak komedyen Hasan Can Kaya'nın sevilen programı "Konuşanlar" ile adından bahsedilen bir yönetmendir. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Çocuk Show

5er Beşer

İnsanlar Alemi

Can Dostlar

Konuşanlar