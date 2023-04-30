Hasan Can Kaya'ya tepki yağıyor! Davalık olacak!

Exxen'de Konuşanlar adlı programıyla sık sık gündeme gelen Hasan Can Kaya, Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı yorumlarla tepkilerin odağı oldu.

‘Konuşanlar’ adlı programda konuklardan birine “Ne mezunusun?” diye soran Hasan Can Kaya’ya konuk “Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum” yanıtını verdi. Kaya da “Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onla yapıyorlar. Elazığ bilgisayar haa” dedi.

Kaya’nın bu sözlerine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi tepki gösterdi.

Şerifoğulları, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversite’mize yönelik konuşmalarından dolayı #HasanCanKaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir” ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi de Hasan Can Kaya’dan özür beklediklerini belirterek, Kaya hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı:

“Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.”