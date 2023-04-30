  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hasan Can Kaya'ya tepki yağıyor! Davalık olacak!

Hasan Can Kaya'ya tepki yağıyor! Davalık olacak!

Hasan Can Kaya'ya tepki yağıyor! Davalık olacak!
Güncelleme:

Exxen'de Konuşanlar adlı programıyla sık sık gündeme gelen Hasan Can Kaya, Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı yorumlarla tepkilerin odağı oldu.

‘Konuşanlar’ adlı programda konuklardan birine “Ne mezunusun?” diye soran Hasan Can Kaya’ya konuk “Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum” yanıtını verdi. Kaya da “Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onla yapıyorlar. Elazığ bilgisayar haa” dedi.

Kaya’nın bu sözlerine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi tepki gösterdi.

Şerifoğulları, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversite’mize yönelik konuşmalarından dolayı #HasanCanKaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir” ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi de Hasan Can Kaya’dan özür beklediklerini belirterek, Kaya hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı:

“Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.”

 

Etiketler hasan can kaya konuşanlar fırat üniversitesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
250 şehidimizin, 102 yıldır kayıp olan mezarları bulundu
Burası Tokat: Bu mahalleden geçmek büyük ustalık istiyor!
Erdoğan sağlık durumunu canlı yayında açıkladı
Erdoğan Ankara'da: ''Biz görevdeyken, Ne Selo çıkabilir ne de o bebek katili çıkabilir''
Dünyaca ünlü sahilde turist yoğunluğu: Plaj tıklım tıklım oldu
İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi
İl il paylaşıldı: Togg servis noktaları belli oldu
Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı
Son ankette Cumhurbaşkanı adaylarının oylarında dikkat çeken değişim
İzmir'deki lüks sitede çıkan yangınla ilgili yeni gelişme