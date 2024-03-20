Hazal Kaya'dan milyonluk anlaşma: Alacağı ücret dudak uçuklattı

Reklam dünyasının son dönemde en çok aranan ismi Hazal Kaya oldu. Tanınmış bir kozmetik markasının elçiliğini yapan oyuncu, şirketle dikkate değer bir anlaşma yaptı. Alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

En son bir bebek pişik kremi reklamı için kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile kamera karşısına geçen oyuncu Hazal Kaya, bir markaya daha 'evet' dedi.

Kaya, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Aynı zamanda markanın tasarladığı cilt bakım ve makyaj merkezinin açılışına ev sahipliği yaptı.

​​​​​​​Oyuncunun bu anlaşma karşılığı 6 milyon TL aldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta bir programa konuk olan ünlü oyuncu, artık çocuk düşünmediğini dile getirmişti. Hazal Kaya'nın iki çocuğu bulunuyor.

Halk TV