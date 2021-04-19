Hercai setinde büyük olay! Karavanı dağıtıp seti terk etti

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün sete geç geldiği için uyarılmasının ardından karavanını dağıtıp seti terk ettiği iddia edildi.

Final bölümü çekilen Hercai'nin Mardin'deki setinde yine kavga çıktı. Dizinin Miran'ı Akın Akınözü sık sık yaptığı gibi yine sete gecikti. Yapılan uyarılar üzerine sinirlenen ve karavanı dağıtan oyuncu iddiaya göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüdü.

Araya girenlerin sakinleştirmeye çalıştığı ünlü oyuncunun seti terk ettiği öğrenildi. Tüm dizi ekibinin çekimlerin başlaması için Akınözü'nü beklediği belirtildi.

Akın Akınözü kimdir?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamladı ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım attı. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Akın Akınözü rol aldığı diziler

2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 Arkadaşlar İyidir

2017-2018 Aslan Ailem

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid

2019- Hercai

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