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Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesiyle ilgili soruya çok sinirlendi.

Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler ile iddialara ateş püskürdü. Beyaz Magazin sunucuları tarafından ortaya atılan iddialara daha önce de açıklama yayınlayarak sitem eden Avşar ailesi geçtiğimiz akşam doğum günü yemeğindeydi.

Yemek sonrası Hülya Avşar'a kızı Zehra Çilingiroğlu ve Hadise'nin eski kocası Mehmet Dinçerler hakkındaki iddia soruldu. Soruyu duyan Hülya Avşar çok sinirlendi.

"BENİM KIZIMA YAKIŞTIRDIKLARI ŞEYE BAKIN"
Avşar tv100'deki görüntülere göre; şunları söyledi: "Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha yanıt vermem. Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi ya? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırabiliyor musunuz? Bir daha böyle şeyler... Bunu yazanlar da bence gayet problemleri var. Tazminat davası da açtık. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın..."

Etiketler hülya avşar mehmet dinçerler kaya çilingiroğlu
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