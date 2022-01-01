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  3. İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu

İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu

Yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da oryantal Didem'in dans ederken giydiği elbise tartışma yarattı.

Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluştu. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a sevilen şarkıcı ve oyuncular konuk oldu.

Sevilen şarkılarla izleyiciye unutulmaz bir gece yaşatan programın finaline ise kıvrak dansıyla Didem damga vurdu.

 Gümüş rengi elbiseyle sahneye çıkan Didem'in dans figürleri konuklar dahil herkesin ağzını açık bıraktı. İbo Show'la ünlenen güzel oryantal performansından sonra büyük alkış aldı.

Oryantal Didem'in dans ederken giydiği elbise, sosyal meydada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar Didem'in elbisesini çok kapalı bulurken, dansöz elbisesi giyilmemesini eleştirdi.

Etiketler oryantal didem didem dans kıyafet ibo show
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