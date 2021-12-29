İbo Şov’da Bülent Ersoy krizi çıktı: ''O varsa biz yokuz''

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in sunduğu eğlence programı İbo Şov’da yılbaşı krizi çıktı.

İbo Show yılbaşı programında yapımcı bu sene Bülent Ersoy’u konuk etmek istedi. Posta’da yer alan habere göre, Diva, ücret karşılığı ekrana çıkma teklifine sıcak baktı, ancak beklenmedik bir pürüz yaşandı.

İbo Show’un orkestrasında yer alan Ersoy’un eski orkestrasında yer alan isimlerden yılbaşı programına tepki geldi. İbrahim Tatlıses’in orkestrasında, Bülent Ersoy’un eski ekibinden iki müzisyen vardı ve Diva’nın arkasında çalmak istemediler. Bu iki müzisyenin de aralarında olduğu ekip geçen yaz Kıbrıs’a sahte PCR testiyle girdikleri için iki ay kadar tutuklu kalmıştı.

Türkiye’ye döndüklerinde Bülent Ersoy’un kendilerine yardım etmediğini söyleyen orkestra ekipleri “Bülent Ersoy’un geldiği programa biz de çıkmayız” diyerek rest çekti. Bu veto üzerine yapımcı konuk kadrosunu değiştirerek Ersoy’un davetini geri çekti. Programa katılacak yeni isimler arasında Gülben Ergen ve İrem Derici bulunuyor.