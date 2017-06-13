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  3. 13 Haziran 2017 09:07

İbrahim Tatlıses ekrana geri mi dönüyor ?

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, çocukları ile program yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

İbrahim Tatlıses ekrana geri mi dönüyor ?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Huber Köşkü'nde sanat dünyasına verdiği iftara İbrahim Tatlıses de katıldı.

ECE ERKEN PAYLAŞIMIYLA İŞARETİ VERDİ

İbrahim Tatlıses'in masasına giden Ece Erken, türkücüyle çekildiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Ece Erken paylaşımına "Benim canım o canım... Her programımda yanımda olmuştur, hep desteklemiştir... Allah razı olsun. Bomba gibi geliyor İbrahim Tatlıses" notunu ekledi.

Ece Erken'in paylaşımına eklediği not, İbrahim Tatlıses yeniden "İbo Show"a başlıyor yorumuna neden oldu.

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