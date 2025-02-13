İbrahim Tatlıses hakkında hakaret, mobbing, şiddet ve tehditten suç duyurusu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tatlıses'in İzmir'de yaşayan eski menajeri Şule Yazar (45), adliyeye giderek Tatlıses hakkında, kendisine ‘tehditte bulunduğu, hakaret ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayetinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan Şule Yazar, "Olayın buraya gelmesini istemezdim. 2 çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık. Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç. Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca şiddeti azalır yapılan yanlışlıklar farkına varılır diye bekledim ama tam tersi artarak devam etti. Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama istenme gibi bir durum olmadı. Karşımda muhatap bulamadım. Bana getirilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim. Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. Üstü kapalı tehditler aldık. Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

İHA