Icardi ve eşi Wanda Nara'dan dans gösterisi: O anlar sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde klibinde yaptığı kalça dansı ile gündeme gelen Wanda Nara bu kez eşi Icardi ile bir dans videosu paylaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kendisi kadar ünlü eşi çocuklarının annesi kadar eşi şarkıcı Wanda Nara da gündemden düşmüyor. Wanda Nara, özellikle müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyor. Yeni paylaşım Son olarak şarkı çıkaran ve klip çeken Wanda Nara, kalça dansıyla izleyenlerin gözlerini adeta gözleri şaşı etmişti. Cesur sahnelerle gündeme gelen Icardi'nin eşi, yeni bir paylaşımda bulundu. "En iyi dans öğretmenim" Wanda Nara, dans taktikleri aldığı eşiyle anlarını paylaştı. Icardi, karısına dans tavsiyeleri verdi. Wanda Nara, o anları "En iyi dans öğretmenim" notuyla yayınladı. Galatasaraylı taraftar yengelerinin paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.