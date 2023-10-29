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Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını ilk kez açıkladı

Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını ilk kez açıkladı
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, lösemi hastası olduğunu açıkladı.

Hola'ya konuşan Wanda Nara, hastalığını ilk başlarda gizlediğini belirterek, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara tedavisinin Arjantin'de sürdüğünü belirterek şunları söyledi: 

"Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor." (HABER MERKEZİ)

Etiketler Wanda Nara mauro icardi icardi
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