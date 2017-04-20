İçerde'nin Melek'i ölüyor mu ?

'İçerde' dizisinin son bölümünde Melek (Bensu Soral), Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert'in (Aras Bulut İynemli) kardeş olduğunu söylemek üzere, iki kardeşi Maçka Parkı'na çağırıyordu. Melek, tam gerçeği Sarp'a açıklayacağı sırada vuruluyor ve 30. bölüm böyle sonra eriyordu.

Dizinin merakla beklenen 31. bölümünden fragmanlar yayınladı. Yeni Bölümde Mert'in Celal Baba'nın (Çetin Tekindor) adamı olduğu ortaya çıkıyor.

Melek karakteri diziden ayrılıyor mu?

Yayınlanan diğer fragmanda Sarp annesine ağlayarak Melek'in öldüğü haberini veriyor. Melek bir önceki bölümde vuruluyordu ancak, dizinin başrol oyuncularından olan Bensu Soral'ın canlandırdığı karakterin ölüp ölmeyeceği merak konusuydu.