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İrem Derici koronavirüse yakalandı

İrem Derici koronavirüse yakalandı

İrem Derici, yoğun konser maratonuna ara vermek zorunda kaldı. Koronavirüse yakalanan İrem Derici üzücü haberi Instagram hesabından verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandı. Hastalığının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Derici, konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Konu ile ilgili paylaşım yapan Derici, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. 

Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar selam herkese... Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim.

Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de....

Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç, biliyorsunuz. Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin. Beton ama Covid Derici... "

Etiketler covid covid-19 koronavirüs irem derici test sonucu
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