İstanbul'da 2 simit, 2 kahve 265 TL! Ünlü isim isyan etti

'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ile iki kahveye 256 lira ödediğini, sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul havalimanındaki yiyecek fiyatlarına tepki gösterdi.

Akkul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı. Az önce Sabiha Gökcen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum. — Burak Akkul (@burakakkul) December 13, 2022