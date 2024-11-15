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İzzet Çapa kalp krizi geçirdi

İzzet Çapa kalp krizi geçirdi
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Ünlü işletmeci İzzet Çapa, kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Çapa'ya ''geçmiş olsun'' mesajı yağdı.

Ünlü işletmeci İzzet Çapa, kalp krizi geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çapa, hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Hastane odasından paylaşım yapan Çapa, "Bir yerden sonra yavaşlamak gerekiyormuş galiba… Ben bunu acı bir tecrübeyle, bir kalp krizi ile öğrendim… Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım… Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım… Şimdi hastanede dinleniyorum… Yılmaz, Ecem, Zeynep ve Bartu bebek gibi bakıyorlar bana… Çok daha iyi olacağım… Merak eden tüm dostlara selam olsun…" ifadelerini kullandı.

Ünlü isme sosyal medyada 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

İzzet Çapa, ikinci paylaşımında ise sitem dolu ifadeler kullandı. "Zor zamanları unuturum, düştüğümde kim ittiyse belki affeder, onu bile unuturum. Ama vefa duyduğum insanları unutmam, duymadığım insanları da öyle" diyen Çapa, şunları yazdı:

"Zora düştüm atlattım… Dara düştüm atlattım… Bir başıma kaldım, atlattım… Evim üstüme yıkıldı, atlattım… Boğazıma düğüm ettiğiniz ne varsa, atlattım… Dostumun düşmanlığını da atlatacağım hiç endişeniz olmasın… Zor zamanları unuturum, düştüğümde kim ittiyse belki affeder onu bile unuturum… Ama vefa duyduğum insanları unutmam, duymadığım insanları da öyle… Kim oradaydı kim değildi, kimin düşünmesi bile yetti, kimin aklına bile gelmedi, unutmam... Zor zamanda olmayanın telafisi yok bende… Sırası var, acelesi yok…"

 

 

Etiketler izzet çapa kalp krizi
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