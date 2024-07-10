Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'ın (75) akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

AKCİĞERİNDE ENFEKSİYON OLUŞTU

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada, büyük bir rahatsızlık ya da entübelik bir durumun olmadığını söyledi.

Kural "Fizik tedavi merkezinde tedavi devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Yoğun bakımda üçüncü gündeyiz ama tedbir amaçlı." dedi.