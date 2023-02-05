Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi, kazada 6 kişi hayatını kaybetti 36 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.