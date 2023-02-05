  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi, kazada 6 kişi hayatını kaybetti 36 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler diyarbakır yolcu otobüsü kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket: Konserde alkış koptu
Ziraat Bankası'ndan kritik duyuru! Listede adınız varsa hemen şubeye gidin
1923'ten beri ilk: Genç kızı diri diri yedi!
İstanbul'da korkutan deprem
Kanser tedavisi artık ''ümitsiz'' değil: Moleküler tedavi umut oldu
Beklenen gün geldi: Yerli otomobil Togg ön satışa çıkıyor
EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek
Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu
Bursa'da katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Çöpe atılan aracın sahibi konuştu: Lüks araç olsa yapmazlardı...