Kemal Sunal ailesine telif şoku

Türk sinemasının duayen oyuncularından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal ile Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çiftine ait olan Gülşah Film arasında beş yıldır devam eden telif davası, sonuçlandı. Aile, Kemal Sunal'a ait 36 filmin, sinema gösterimleri dışında Gülşah Film tarafından yıllarca çeşitli televizyon kanallarına satıldığını, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığını, davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde kendilerine herhangi bir telif ödenmediğini iddia etmişti.

HAKLAR DEVREDİLDİ

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre; davalı Gülşah Film ise davaya konu filmlerin en eskisinin 1975, en yenisinin ise 1990 yılı yapımı olduğunu, 1995'ten önce yapılan filmlerle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, önce Sunal Ailesi'nin yaklaşık 850 bin lira telif hakkı kazandığına karar verdi. Ancak Gülşah Film, mahkemenin kararına itiraz edince dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davayı Gülşah Film lehine bozdu; dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkemenin iki ay önce çıkan gerekçeli kararında; Gülşah Film haklı bulundu. Mahkeme, hakların yapımcıya devredildiğini söyleyerek davanın reddine karar verdi.