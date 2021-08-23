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Kenan Doğulu'ya şok suçlama: ''Testi pozitifken konser verdi''

Kenan Doğulu'ya şok suçlama: ''Testi pozitifken konser verdi''

Seren Serengil ünlü şarkıcı Kenan Doğulu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Serengil, Doğulu'nun test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıktığını ileri sürdü.

Seren Serengil, magazin programının ilk gününde çarpıcı bir iddia ortaya attı. Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıkıp binlerce kişiyi riske attığını ileri sürdü.

Serengil, Kenan Doğulu'nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske atacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ettiği açıklamasında, konser anlaşmasını iptal edememiş olabileceğini ama yine de bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi.

 

 

 

Etiketler kenan doğulu seren serengil koronavirüs pozitif pcr test test test sonucu
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