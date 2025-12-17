Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den siyasete mi atılıyor? İlk kez yanıt verdi

AK Parti'den milletvekili adayı olacağı konuşulan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan iddialara yanıt geldi.

Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzaloğlu'nun AK Parti'ye katılacağını öne sürmüştü.

Karel, İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak ''2028 AKP milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun'' notunu eklemişti.

"SİYASETTEN UZAK DURUYORUM"

Gazateci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok. Ünlü oyuncunun yakınlarına ''Siyasetten uzak duruyorum. Ben oyuncuyum'' dediği öğrenildi.