  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den siyasete mi atılıyor? İlk kez yanıt verdi

Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den siyasete mi atılıyor? İlk kez yanıt verdi

Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den siyasete mi atılıyor? İlk kez yanıt verdi
Güncelleme:

AK Parti'den milletvekili adayı olacağı konuşulan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan iddialara yanıt geldi.

Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzaloğlu'nun AK Parti'ye katılacağını öne sürmüştü.

Karel, İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak ''2028 AKP milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun'' notunu eklemişti. 

"SİYASETTEN UZAK DURUYORUM"

Gazateci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok. Ünlü oyuncunun yakınlarına ''Siyasetten uzak duruyorum. Ben oyuncuyum'' dediği öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak ?Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak ?Magazin

 

text-ad
Etiketler kenan imirzalıoğlu ak parti milletvekili adayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da güpegündüz otomobile silahlı saldırı İstanbul'da güpegündüz otomobile silahlı saldırı Güllü'nün oğlu 5 saat ifade verdi: ''Vebal almak istemiyorum ama'' diyerek anlattı Güllü'nün oğlu 5 saat ifade verdi: ''Vebal almak istemiyorum ama'' diyerek anlattı Ne AK Parti ne CHP! Yılın son seçim anketinde sürpriz tablo Ne AK Parti ne CHP! Yılın son seçim anketinde sürpriz tablo Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken hamle Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken hamle Dar sokağa giren TIR ortalığı birbirine kattı: ''Birazdan linç edileceksin'' Dar sokağa giren TIR ortalığı birbirine kattı: ''Birazdan linç edileceksin'' 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde ölü bulundu 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde ölü bulundu İstanbul'da tersanede demirli gemide yangın İstanbul'da tersanede demirli gemide yangın Boşanma davasında ezber bozan karar: Bu sefer erkek değil, kadın nafaka ödeyecek Boşanma davasında ezber bozan karar: Bu sefer erkek değil, kadın nafaka ödeyecek Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği belli oldu Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği belli oldu Platonik aşık dehşeti: Bıçakladığı kadını kendisi hastaneye götürdü Platonik aşık dehşeti: Bıçakladığı kadını kendisi hastaneye götürdü
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia: Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Türkiye'nin konuştuğu adliye personeli ve eşine kırmızı bülten kararı Türkiye'nin konuştuğu adliye personeli ve eşine kırmızı bülten kararı Belediye başkanının odasına dinleme cihazı yerleştirenler yakalandı Belediye başkanının odasına dinleme cihazı yerleştirenler yakalandı Orta hasarlı binalar için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı Orta hasarlı binalar için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak Asgari ücret için bomba kulis: Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakama çıkacak Asgari ücret için bomba kulis: Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakama çıkacak Hatay'da sabaha karşı korkutan deprem Hatay'da sabaha karşı korkutan deprem FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı