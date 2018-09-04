Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl ?

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya girmişti.

Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildi. Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta ünlü sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini bile ifade ettiler.

Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Ünlü sanatçının durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin ise ünlü sanatçının benzeri olduğu anlaşıldı.

Zaman zaman Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, ünlü sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oluyor.