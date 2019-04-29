''Kerimcan Durmaz'' hakkında hapis kararı çıkabilir

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, Instagram hesabından yapılan müstehcen paylaşım ile bir skandala imza atması konuşuldu.

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yapılan müstehcen paylaşımla ilgili, "Görüntüdeki kişi ben değilim" açıklamasını yaptı. Bu sözleri inandırıcı bulmayan binlerce kişi, Durmaz'ın hesabını şikayet etti.

Sosyal medyada tepki yağmuruna tutulan uygunsuz paylaşım hakkında canlı yayına bağlanan Avukat Aslı Hatemi, ünlü fenomen hakkında, "Bu ciddi bir suç, suçun tanımı ise alenen hayasız harekette bulunmak. 6 ay ile 5 yıl arası cezası var. Hapis kararı çıkabilir. Savcuılık bu görüntüyü ihbar kabul edip soruşturmaya başlayabilir" açıklamasında bulundu.