  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kibariye'den olay yaratan ''ihanet'' açıklaması: Her erkek yapar

Kibariye'den olay yaratan ''ihanet'' açıklaması: Her erkek yapar

Kibariye'den olay yaratan ''ihanet'' açıklaması: Her erkek yapar
Güncelleme:

Şarkıcı Kibariye, Kıbrıs konseri öncesi ihaneti doğrulayarak "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

25 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiasıyla sık sık adından söz ettiren Kibariye, Kıbrıs konseri önce bir araya geldiği basın mensuplarına ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı.

 "ÖNEMLİ OLAN BENİM DÜZGÜN DURMAM"

Konser öncesi ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Kibariye, ihanet iddiasını doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" dedi. Konserleri ve sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Ali Küçükbalçık'ın daha önce bir kadınla sahilde görüntüleri çıkmış Kibariye o zaman da eşini savunmuştu.

Etiketler kibariye erkek ihanet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşı ve zam oranı ne kadar olacak? SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşı ve zam oranı ne kadar olacak? Başak Demirtaş’a iğrenç taciz Başak Demirtaş’a iğrenç taciz Korhan Berzeg'in avukatından kafa karıştıran cinayet iddiası Korhan Berzeg'in avukatından kafa karıştıran cinayet iddiası Define avcıları binlerce yıllık tarihin canına okudu Define avcıları binlerce yıllık tarihin canına okudu Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı Piyasalar karıştı: Dolar yükselişte, altın geriliyor Piyasalar karıştı: Dolar yükselişte, altın geriliyor Tunç Şatıroğlu altın fiyatları için tahminini açıkladı Tunç Şatıroğlu altın fiyatları için tahminini açıkladı Harry Potter Kalesi'ne füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var Harry Potter Kalesi'ne füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var Türk müşteriden fark alan otelin cezası belli oldu Türk müşteriden fark alan otelin cezası belli oldu Kulisleri karıştıran iddia: ''3 milletvekili AK Parti'ye geçecek'' Kulisleri karıştıran iddia: ''3 milletvekili AK Parti'ye geçecek''