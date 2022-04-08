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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den ''mutluluk'' fotoğrafı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den ''mutluluk'' fotoğrafı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına almak için gün sayarken yeni bir fotoğraf geldi.

2016 yılında Paris’te nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe ismini vermeyi planladıkları ilk bebekleri bu ayın sonunda dünyaya gelecek.

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu, dün 8 aylık hamile eşinin karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce, “O aynı rüzgar gibi…” yazarak Instagram hesabından paylaştı.

Tatlıtuğ’un paylaşımı kısa sürede 500 bin beğeni aldı.

Etiketler Kıvanç Tatlıtuğ başak dizer
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