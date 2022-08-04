Kıvanç Tatlıtuğ'un takım elbisesinin rengi olay oldu

Beren Saat'le yıllar sonra film projesi için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı pembe takım elbiseli fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ardından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra bir araya geldi.

‘Aşıklar Bayramı’ filminin başrolünü paylaşan ikilinin çekimleri devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Tatlıtuğ, setteki karavanından pembe takım elbisesiyle paylaştığı fotoğrafı gündem oldu. Tatlıtuğ'un fotoğrafı kısa sürede 300 bin beğeni aldı.

Tatlıtuğ, giydiği toz pembe pantolon ve ceket takımlı fotoğrafına "Haller" notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, Fransa'nın başkenti Paris'te 20 Şubat 2016'da dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, geçen nisan ayında ilk oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Doğumdan kısa süre sonra oğulları için Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift, İngilizce bilen bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL maaş vermeye başlamıştı. Başak Dizer, şimdi de Türk bir bebek hemşiresiyle anlaştı. Ünlü çift, bebekleri için anlaştıkları Türk hemşireye de iddialara göre 20 bin TL maaş ödüyor.