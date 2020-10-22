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  3. 22 Ekim 2020 10:22

Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinden romantik pozlar

Marmaris'te tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizçer çifti, romantik fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinden romantik pozlar
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla Marmaris’e gitti.

Tekne turu yapan ekip Marmaris’in koylarını tek tek gezdi. Eşi ile romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ’un ‘aşk’ pozları çok konuşuldu.

Yeni projeleri öncesi stres atan ünlü çiftin bir süre daha tatiline devam edeceği öğrenildi.

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