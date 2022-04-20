Konuşanlar programı için Hasan Can Kaya'ya şok suçlama

Exxen'de izlenme rekorları kıran Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar adlı programına katılan TikTok fenomeni Yasmin Balta programdaki kahkaha seslerinin efekt olduğunu iddia etti.

Konuşanlar programı ile son yılların en çok konuşulan ismi Hasan Can Kaya, Youtube bölümlerinin ardından Acun Ilıcalı’nın kanalı Exxen’e geçiş yapmıştı.

Kahkahaların havada uçuştuğu program defalarca RTÜK’ten uyarı alsa da, reytingleri başarısını ortaya koyuyor. Biletleri yok satan programla ilgili ünlü femonen Yasmin Balta, bilinmeyen detayları açıkladı.

TikTok fenomeni Yasmin Balta, Konuşanlar programına aylardır gitmek için bilet kovaladığını ancak büyük hayal kırıklığına uğradığını takipçileriyle paylaştı. Programın bitmesini bile beklemeden ilk yarıda çıktığını söyleyen genç fenomen, ilk seansın “Sıkıcı” geçtiğini söyledi.

Balta, “Çıktım, çünkü çok sıkıcıydı. Hani izlerken görüyoruz kahkahalar havada uçuşuyor ya, hepsi yalan çıktı” dedi. “Kimse gülmüyordu” diyen Balta, “Efekt olduğunu anladım. Zaten izlerken dikkat edin kahkaha sesi çıkarken ağızlar kıpırdamıyor” iddiasında bulunarak, programı sosyal medyada ifşa etti.