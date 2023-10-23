Konuşanlara Büşra Pekin damgası! Hasan Can dayanamadı bombayı patlattı

Hasan Can Kaya'nın izlenme rekorları kıran programı Konuşanlar'a konuk olan Büşra Pekin hem derin dekoltesiyle hem de rol aldığı filmdeki sevişme sahnesi itirafıyla programa damgasını vurdu.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin ve ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı buluşturan Çok Aşk filmi merakla bekleniyor. Exxen'de Konuşanlar'ı çeken Kaya bu film için özel bir bölüm çekerek Youtube'da yayınladı.

Hasan Can Kaya'nın konukları arasında filmin oyuncuları da vardı. Bu isimlerden biri de başrolde olan Büşra Pekin oldu. Estetikli haliyle uzun süredir gündemde olan Büşra Pekin programa siyah sütyen-beyaz ceket kombiniyle geldi.

Hasan Can Kaya arkadaşının iddialı tarzını görünce kendini tutamadı ve "Biraz daha açık giyinebilirdin" dedi.

İlerleyen kısımda ise Hasan Can Kaya filmdeki arkadaşlarına en zorlandıkları sahneyi sordu. Büşra Pekin ise bu soruya "Sevişme sahnesi" yanıtını verdi ve ekledi: "Ama niye; çok soğuktu yoksa geri kalan her şey çok iyiydi..."