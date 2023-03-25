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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı milletvekili adayı oldu

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı milletvekili adayı oldu
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Eren' karakterine hayat vererek adından söz ettiren oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Üvey Baba, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu Kalp Seni Unutur mu? ve Kiralık Aşk dizilerindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN"
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını duyuran Fırtına, "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi'nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti'den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahcup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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