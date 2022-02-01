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''Maske Kimsin Sen'' hakkında sürpriz iddia

''Maske Kimsin Sen'' hakkında sürpriz iddia

FOX TV'nin tartışılan yarışma programı Maske Kimsin Sen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan medya yapımlarına yaptırım genelgesi sonrasında final yapacağı öne sürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'medya faaliyetlerine yaptırım' genelgesinin, FOX TV'de yayımlanan Maske Kimsin Sen'e yönelik olduğu iddiasının ardından programın final yapacağı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinde FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?’ adlı programın final yapacağını yazdı.

Altuntaş'ın haberinde, "Maske Kimsin Sen son dönemin en çok ses getiren yarışması oldu. Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?'de Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu. Her yayında elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olan yarışma final yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı. Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve 'Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı' ve bunların 'yıkıcı etkileri'ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti."

 

Etiketler Maske Kimsin Sen final genelge resmi gazete yaptırıö
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