MasterChef şampiyonu Cemre'den torpil iddialarına yanıt

Adım adım finale koşan MasterChef All Star'daki torpil iddiaları için MasterChef'ten son elenen eski şampiyon Cemre'den açıklama geldi.

MasterChef'te Cemre'nin beklenmedik elenmesi sonrası destekleyenler ve rakipleri arasındaki gerilim arttı. Dilara'ya elenmesinin ardından Tahsin, Sergen ve Dilara'nın dans ederkenki görüntüleriyle gerilen ortam, Tahsin'in Cemre'nin hastalığıyla dalga geçmesi sonrası izleyicinin tepki göstermesine neden oldu.

MasterChef'in son bölümünde yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Cemre elendi. Cemre'nin elenmesi izleyicilerin "torpil yapılıyor" düşüncesini yeniden gündeme getirdi. Cemre elenmesinin ardından yaptığı konuşmada ağır bir rahatsızlığı olduğunu, hasta olduğu için elenmesinin kendisini üzdüğünü dile getirmişti.

Tüm bunların ardından Cemre elendiği sırada veda için odaya geldiğinde, Dilara ile yakın arkadaş oldukları bilinen Tahsin ve Sergen'in gülmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Cemre eleme sonrası Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı ve açıklamasına "Ballı çöreklerim sakın ha üzülmek yok. Zaten bu finali yaşayamayacaktık. Sadece şunu bilin savaştım. Hepinizi çooook seviyorum" yazdı. Tam da bu sıralarda Tahsin'in dans ederken çektikleri videoyu paylaşması tepkilerin daha da artmasına yol açtı.

Tahsin'in, "Ne tesadüftür ki her elenen hasta" diyerek hem Alican'ın hem Cemre'nin hastalığına gönderme yapması izleyicilerin tepkisine yol açtı.

Pazar akşamından beri MasterChef'te torpil olduğu iddiaları gündemde konuşulmaya başlandı. Ancak son elenen yarışmacı Cemre ise iddiaların artmasıyla birlikte Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cemre'nin bir takipçisi, "Dilara’ya ve Sergen’e torpil yapıldığı ortada" ifadelerini kullanınca Cemre şunları söyledi: "Ben torpile falan inanmıyorum bu konu da çok netim çünkü masterchef ailesi olarak oradan ekmek yiyen bir ton insan var hak yendiğine hiç şahit olmadım ama kişi bazlı yalancılık ve iki yüzlülüğü gördü bu elf gözlerim."

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu.