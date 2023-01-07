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MasterChef Türkiye'de ikinci yarı finalist belli oldu

MasterChef Türkiye'de ikinci yarı finalist belli oldu
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ikinci yarı finalist belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finale yaklaşıyor. Kıvanç Karadeniz’in 69 puanla yarı finale yükselen ilk isim olmasının ardından, ikinci yarı finalist de dün gece belli oldu.

Final koltuğu için yarışan 3 isim ilk etapta tütsülenmiş somon pizzası hazırladı. Etabın sonunda Görkem 22 puan, Metin 22 puan ve Ayaz 19 puan aldı. Yarışma 7 esanslı yağ ile yaratıcı tabak hazırlama etabı ile devam etti. Bu etabın sonunda ise Metin 43 puan, Görkem ve Ayaz da 39 puan aldı. Son etapta yarışmacılardan Danilo Şef'in “Bir Gün Denizde” tarifini hazırlamaları istendi.

Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı. Böylece Metin yarı finale yükselen ikinci yarışmacı oldu.

Etiketler masterchef türkiye tv8 yarı finalist
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