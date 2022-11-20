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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i ekranlara geri dönüyor

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i ekranlara geri dönüyor
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Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar’ın yeni dizisi belli oldu.

“Kar ve Ayı” filmiyle Altın Portakal alan oyuncu son olarak Adana’da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerine katılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yer alan habere göre, televizyondan da çok sayıda teklif alan Merve Dizdar eski yapım şirketi OGM Pictures’la el sıkıştı.

Başarılı oyuncu Onur Güvenatam’ın Star için çektiği “Ömer” dizisiyle el sıkıştı.

Dizdar, Gülizar Irmak’ın yazdığı, Cem Karcı’nın ise yöneteceği dizinin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu dizide Ömer’in (Selahattin Paşalı) ablası Emine’ye hayat verecek. Emine babası Reşat’ı dinlememiş ve Hakan’a kaçmıştır. 5 çocuklu Emine’yi zor günler beklemektedir.

Etiketler merve dizdar masumlar apartmanı gülben
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