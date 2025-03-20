Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı

Bir yıla aşkın süredir her gün haklarında ayrı bir skandalın ortaya çıktığı Mauro Icardi ile Wanda Nara çifti sonunda resmen boşandı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olan sansasyonel evliliği sona erdi. Milano mahkemesi, Mauro Icardi'nin evliliğin resmi olarak sona erdirilmesi talebini haklı buldu.

İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı. Davanın ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımları devam edecek.

Çalkantılı özel hayatları sebebiyle sürekli medyanın gündeminde olan çift 1 seneye yakındır ayrı yaşıyordu. Son olarak kızlarının velayet süreciyle medyada kendine sık sık yer bulan çiftin evliliği, Milano mahkemesinin Mauro Icardi'nin evliliğin resmi olarak sona erdirilmesi talebini haklı bulmasıyla sona erdi.