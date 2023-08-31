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Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddia edilen isimden olay paylaşım

Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddia edilen isimden olay paylaşım
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Arzum Onan ile evliliğini sonlandıran Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğu, ''Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir'' mesajını paylaştı.

Ünlü çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs sabahı ele ele girdikleri mahkeme salonundan ele el çıkarak sonlandırmış, haklarında çıkan iddialara verdikleri duygu yüklü cevaplarla da bir süre gündemden düşmemişti.

Son olarak evliliklerinin ihanet nedeniyle sona erdiği yönündeki iddialara verdiği cevapla gündem olan oyuncu Aslantuğ, yaptığı açıklamada:

"Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım. Çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Aslantuğ’un hakkında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından bu kez Pınar Şipaloğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü. Şipaloğlu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Şipaloğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikâyede, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi… Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu açıkladı.

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Etiketler mehmet aslantuğ arzum onan
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