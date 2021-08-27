Melike Öcalan, otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ı unutmadı

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı yakın arkadaşı Melike Öcalan ölüm yıldönümünde unutmadı.

Rahmetli Vatan Şaşmaz ile bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan, Şaşmaz'ı ölümünün 4'üncü yıl dönümünde unutmadı. Oyuncu ve sunucu Melike Öcalan, eski partneri Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 4'üncü yıl dönümünde andı.





"Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır"

Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.

Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz, 2000'lerin başında birlikte sundukları ‘Sabah Şekerleri’ programıyla hafızalarda yer etmişti.

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017'de İstanbul'da bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü.