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Meryem Uzerli ödül gecesinde ders gibi konuşma

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Harper's Bazaar Türkiye tarafından düzenlenen 'Women of the Year Adwards' töreninde "Women Empowerment Award" ödülüne layık görülen Meryem Uzerli, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla geceye de gündeme de damgasını vurdu.

Harper's Bazaar tarafından düzenlenen 'Women of the Year Awards' (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye’de 2. kez sahiplerine kavuştu.

Gecede ödül alan isimlerden bir tanesi de gönüllere 'Hürrem Sultan' olarak kazınan Meryem Uzerli oldu. Uzerli gecede Women Empowerment Award'ın sahibi oldu.

Uzerli gecedeki ödül töreni sırasında yaptığı konuşma ile hem geceye hem de sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

Lara ve Lily Koi adında 2 kız çocuğu annesi olan Meryem Uzerli, "Sadece kızınızı koruyamayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin. Bu çok önemli bir şey. Fokus çok kadınlarda. Neden? Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada kadınlar şiddet görüyorlar. Kadınlar şiddet gördükten sonra, başka kadınlara da şiddet uyguluyorsunuz. Ben gördüm ki; kaç ay içinde genç oyunculara 'Sen neden konuşmuyorsun, neden daha çok bir şey yapmıyorsun?' diyorsunuz. Siz adamlar olarak neredesiniz?" diye sonra Meryem Uzerli "Sağlıklı, maskülen adamlara ihtiyacımız var. Bu sağlıklı, maskülen adamlar, bir taşın altında ya da ağacın arkasında artık saklanmasınlar. Lütfen ön ön plana çıksınlar. Bütün adamlar bir kadından çıktı. Lütfen artık siz de ses verin" dedi.

Etiketler Meryem Uzerli ödül töreni
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