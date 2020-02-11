Mucize Doktor'da sürpriz aşk itirafı

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 13 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 22. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Nazlı'dan beklediği yanıtı alamayan Ali Vefa adeta hayata küsüyor. Hiç bir şeyden mutlu olamayan Ali Vefa, nedenini anlamak için Adil ve Ferman'ın yardımını istiyor. Adil Hoca yaşadığı şeyin bir aşk acısı olduğunu söylerken, Ferman ise ilişki için Ali'ye ipuçları veriyor.

Ali Vefa yaşadığı zorlu sürecin ardından Nazlı'dan gelen hamleyle şaşırıyor. Ali Vefa'nın karşısına çıkan Nazlı, kendisine verdiği gülü kurutup sakladığını gösteriyor. Ali Vefa'ya sarılan Nazlı, "Ben de sana karşı birşeyler hissediyorum" itirafında bulunuyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…