Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu

Müjde Uzman ile YouTuber Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a elini öptürdükten sonra yanaklarından ve alnından öptü.

Gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını bir süre önce sosyal medya paylaşımlarıyla ilan eden Müjde Uzman - Oğuzhan Uğur çiftinin bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Elini öpen Müjde Uzman'ı daha sonra iki yanağından ve alnından öpen Oğuzhan Uğur, arka planda Türklük sembolleri kullandı. Oğuzhan Uğur'un takipçileri yorumlarında çiftin birbirlerine çok yakıştığını ifade ederken mutluluklarının daim olmasını diledi.