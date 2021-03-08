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Müslüm Gürses'in kızı olduğu iddiasına hakkında aile avukatından açıklama

Müslüm Gürses'in kızı olduğu iddiasına hakkında aile avukatından açıklama

Arabeskin tanınan ismi Müslüm Gürses’in bir kızı olduğu iddialarına ailenin avukatından yanıt geldi. Muhterem Nur'un ailesinin avukatı Şahin, Müslüm Gürses’in bir kızı olduğu iddiaları yalanladı.

“Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur” denilen açıklamada, “Gürses'in vefatı üzerine tüm mirası, tek yasal mirasçısı merhum Muhterem Nur'a kalmıştır” denildi.

 Hürriyet'in haberine göre; Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur'un ailesinin avukatı Onur Şahin, iddiaların tümünün yalan olduğunu söyledi ve yazılı açıklama bulundu:

"Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur. Gürses'in vefatı üzerine tüm mirası, tek yasal mirasçısı merhum Muhterem Nur'a kalmıştır. Anılan miras, yayılan söylentilerin aksine, yüklü maddi değeri olan malvarlığı olmayıp, seslendirdiği şarkılar, fotoğraflar, adı ve geride bıraktığı manevi yönü ağır anılarıdır.

Değerli sanatçı Muhterem Nur'un vefatı üzerine de bu miras, Nur'un torunları olan iki yasal mirasçısına kalmıştır. Anılan iki mirasçı haricinde, herhangi bir mirasçı, yasal hak sahibi bulunmadığı gibi, bu yönde iddiası olan üçüncü kişi dahi yoktur."

Avukat Onur Şahin, Gürses ve Muhterem Nur'un reklam aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına izin vermeyeceklerini, bu gibi eylemlere karşı tüm yasal hakları kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

 

Etiketler müslüm gürses muhterem nur avukat
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