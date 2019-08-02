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  3. 02 Ağustos 2019 15:00

Nesrin Cavadzade yatak pozuyla olay oldu

Yasak Elma dizisine Şahika karakteri ile katılan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yine binlerce beğeni aldı.

Nesrin Cavadzade yatak pozuyla olay oldu
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yine beğeni topladı. Ünlü oyuncu, yatakta uzandığı sırada çekilen pozuyla hayranlarını yine şaşırtmadı. Cavadzade daha önce de bu tip pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Cavadzade'nin fotoğrafı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir hayranı, “Ne yapıyorsunuz Nesrin hanım zaten ortalık karışık” yorumuyla gülümsetirken, bir başka takipçisi ise “Bu fotoğrafları hangi şanslı kişi çekiyor acaba, çok eğleniyor olmalısınız” diye yazdı.

Takipçileri ünlü oyuncunun enerjisine ve güzelliğine hayran kaldıklarını yorumlarıyla gösterdi.

Nesrin Cavadzade: ''7 çocuk yapmak isterim''Nesrin Cavadzade: ''7 çocuk yapmak isterim''

 

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