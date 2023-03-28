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Nilüfer kiracısı ile davalık oldu

Nilüfer kiracısı ile davalık oldu
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Ünlü şarkıcı Nilüfer, Şişli’de meşhur bir alışveriş merkezinin olduğu plazada yer alan rezidans dairesi ile ilgili kiracı şirketle davalık oldu.

Ünlü şarkıcı Nilüfer, Şişli’de meşhur bir alışveriş merkezinin olduğu plazada yer alan rezidans dairesini kiralayan Essentium Enerji Yatırımları AŞ’nin değerinin altında kira ödediğini iddia ederek dava açtı.

Avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, kira bedelinin tespitini istedi.

 Nilüfer, davalı şirketin kendisine aylık 23 bin 141 lira kira ödediğini, ancak yeni dönem kira bedelinin 35 bin lira olduğunu öne sürdü.

Etiketler nilüfer daha kiracı
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