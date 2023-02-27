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  3. Oğuzhan Uğur, Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaştı: ''Artık dövmezler sanırım!''

Oğuzhan Uğur, Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaştı: ''Artık dövmezler sanırım!''

Oğuzhan Uğur, Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaştı: ''Artık dövmezler sanırım!''
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Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, "hedefteki" isimlerin başına gelen Oğuzhan Uğur sosyal medyadan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sözlerini "Artık dövmezler sanırım" diyerek paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde Kızılay’ın şarkıcı Haluk Levent’in yönettiği AhBAP Derneği’ne çadır sattığı iddiası gündeme gelmişti. Haluk Levent ve Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık peş peşe açıklamalar yaptı.

Depremin ilk günlerinden beri afet bölgesine gidip gelen Oğuzhan Uğur da bu konuda sessiz kalmadı.

Kerem Kınık'ın "Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kizilay’ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." dedi.

 'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

Uğur bu sözleri paylaşarak "AFAD gibi AHBAP için de para topluyoruz dedik diye dayak yemiştik bir kesimden. Artık dövmezler sanırım" yorumunda bulundu.

 

 

Etiketler oğuzhan uğur kerem kınık kızılay ahbap
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